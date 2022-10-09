Мінськ офіційно звинуватив Україну в підготовці удару по Білорусі

МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

В Мінську знов побачили підготовку нападу з України



Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

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«Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі», — написав він.

Речник МЗС України наголосив, що інформація про планування удару не відповідає дійсності.

«Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України», — зазначив Ніколенко.

МЗС закликало білоруський народ не піддаватися провокаціям.

«Влада в Білорусі повинна перестати виконувати забаганки Кремля і негайно припинити надавати підтримку Росії у здійсненні її агресії проти України», — заявив Ніколенко.