НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
09:53 09 Октября 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Мінськ офіційно звинуватив Україну в підготовці удару по Білорусі

МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

В Мінську знов побачили підготовку нападу з України

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі», — написав він.

Речник МЗС України наголосив, що інформація про планування удару не відповідає дійсності.

«Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України», — зазначив Ніколенко.

МЗС закликало білоруський народ не піддаватися провокаціям.

«Влада в Білорусі повинна перестати виконувати забаганки Кремля і негайно припинити надавати підтримку Росії у здійсненні її агресії проти України», — заявив Ніколенко.

Loading...

Новости по теме

ТОР
09.10.2022 09:06
Удар по Запоріжжю: літаки тактичної авіації РФ випустили 12 ракет
ТОР
09.10.2022 08:53
«Шмигаль» провалився на «бабиному літі»: ГУР зірвало російську спецоперацію проти Байрактара
ТОР
09.10.2022 08:18
Кремль призначить міноборони винним за Кримський міст, аби врятувати Путіна
blog comments powered by Disqus