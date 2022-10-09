Росіяни обстріляли з літака колону цивільних на Херсонщині: є загиблі
Вранці 7 жовтня, близько 08:00, російські військові із літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на пресофіцера поліції Херсонської області Андрія Кованого.
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За його словами, люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.
«Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень», – зазначив він.
Інформація щодо кількості загиблих та поранених досі встановлюється.