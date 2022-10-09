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13:31 09 Октября 2022 0 Комментарии
Російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя з повітря і з землі
Російські військові вночі 9 жовтня випустили по Запоріжжю більше 20 ракет, застосувавши авіацію та зенітно-ракетні комплекси.
Окупанти випустили по Запоріжжю більше 20 ракет
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Там зазначили, що вночі виявили шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому в Рязані, та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка в Ростовській області.
Також росіяни атакували Запоріжжя з окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Звідти вони випустили 16 ракет із ЗРК С-300.
Відомо, що окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 із Ту-22М3 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35, одну з яких збила ПВО у Запоріжжі.
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