Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною

Російський президент Володимир Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Путін хоче задіяти у війні білоруську армію



Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі військового телебачення України “Під прицілом”.

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“Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення”, – зазначив він.

Також Скібіцький повідомив, що за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

За словами розвідника, наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як розвиватимуться події на фронті і взагалі події у війні.

Як повідомляли Vlasti, МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.