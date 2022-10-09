В Україні знищили перших сирійських бойовиків, які воюють за Росію

Сотні сирійських військовослужбовців зі складу так званих «Сил Тигра» (25-ї дивізії спеціального призначення армії Асада), якими командує полковник Сухель аль-Хасан, зазнали перших втрат у війні в Україні.

За Росію в Україні воюють сирійські найманці з "Сил Тигру"



Про це повідомив newsru.co.il.

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Минулого тижня стало відомо про смерть п’ятьох бійців «Сил Тигра», яких було вбито 2 жовтня під час бойових дій на Херсонському фронті.

Повідомлення про те, що сирійські військові нібито воюють на боці РФ у війні проти України, з’явилися ще у березні.

Тоді говорили про сотні, якщо не тисячі сирійців, які братимуть участь у війні з Україною. Проте відправлення через низку причин постійно відкладалося, в тому числі через відсутність мотивації з боку влади Сирії.

Бойовикам сирійських формувань, лояльних до Росії, обіцяли солідний (за мірками Сирії) гонорар за виконання поліцейських функцій в Україні. Однак очевидно, що функції «поліції» в Україні сирійці не можуть виконувати передусім через незнання української мови та місцевих реалій.

Малоефективні сирійці як і воїни, оскільки звикли воювати у зовсім інших природних умовах. Не кажучи вже про складнощі взаємодії сирійців з військовими, які не говорять арабською. Потрібна була додаткова спеціальна підготовка, яку, судячи з наявної інформації, «Сили Тигра» пройшли в Росії.