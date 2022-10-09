Запорізьку АЕС знов підключено до Української енергомережі

Високовольтну лінію зв’язку на Запорізькій АЕС було відновлено, а станцію знову підключили до української мережі.

МАГАТЕ наполягатиме на зоні ядерної безпеки навколо ЗАЕС



Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Водночас він зазначив, що це тимчасове полегшення у все ще невиправданій ситуації.

Гроссі при цьому підкреслив необхідність створення зони ядерної безпеки.

Глава МАГАТЕ нагадав, що збирається поїхати у Росії для проведення консультацій щодо створення охоронної зони, а після цього зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.