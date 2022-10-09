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07:36 10 Октября 2022 12 Комментарии
Росіяни вночі вдарили ракетами по центру Запоріжжя: зруйновано багатоповерхівку
Вночі близько 01:50 російські військові знов обстріляли Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, росіяни здійснили близько десятка нових «приходів».
Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.
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