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08:17 10 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Росії сумніваються у перемозі і критикують Путіна

Удар по Кримському мосту у поєднанні з недавніми військовими невдачами та частковою мобілізацією викликали пряму критику президента Росії Володимира Путіна та Кремля з боку російської воєнної націоналістичної спільноти.

Вперше в Росії найвідданіші прихильники Путіна почали його критикувати

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Деякі міліблогери критикували нездатність Путіна і Кремля відверто висвітлювати основні події, зазначаючи, що важко згуртуватися навколо лідера, коли його уряд покладається на секретність.

Інші зазначали, що Путін послідовно не звертав уваги на такі інциденти, як потоплення крейсера “Москва” або обмін полоненими бійців “Азову”, яких Кремль послідовно демонізував.

Деякі міліблогери наполягали, що Путін має помститися за вибух на Кримському мосту, інакше його мовчання може бути сприйнято як «слабкість».

Пряма критика Путіна з боку цієї спільноти є практично безпрецедентною.

Вона може вказувати на зростаючі сумніви щодо здатності Путіна виконати обіцяну їм мету «денацифікації» України і може підірвати привабливість Путіна в його основному електораті.

Заявлені Путіним цілі вторгнення, яке він розпочав 24 лютого, знайшли глибокий відгук у націоналістичній спільноті, яка дотримується ідеології історичної та культурної переваги Росії та її права на контроль над територіями колишнього Радянського Союзу та Російської імперії.

Проте останні військові невдачі змусили деяких військових блогерів та експертів сумніватися у прихильності Путіна до цієї ідеології, а деякі з них навіть звинуватили його в нездатності відстоювати цю ідеологію.

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