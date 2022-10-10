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09:10 10 Октября 2022 Просмотров 558   КомментариевКомментарии

Росія атакувала ракетами центр Києва

Вранці 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Шевченківському районі – у центрі Києва.

У місцевих Telegram-каналах також повідомляють, що як мінімум одну ракету збила ППО.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що одна із ракет вдарила в районі пам’ятника Грушевському на вулиці Володимирській у Києві.

Також, за його словами, є влучення в автомобіль.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про загиблих. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

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