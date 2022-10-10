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09:10 10 Октября 2022 558 Комментарии
Росія атакувала ракетами центр Києва
Вранці 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву.
За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Шевченківському районі – у центрі Києва.
У місцевих Telegram-каналах також повідомляють, що як мінімум одну ракету збила ППО.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що одна із ракет вдарила в районі пам’ятника Грушевському на вулиці Володимирській у Києві.
Також, за його словами, є влучення в автомобіль.
Нардеп Олексій Гончаренко заявив про загиблих. Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.
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