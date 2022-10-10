Михаил Помогайбо он же Михаил Майман: прожженный титушка стал псевдо-волонтером

Сага о Помогайбах. (Помогайбо – синоним к «волонтер, наживающийся на гуманитарной помощи» подобие фамилии Титушко).

Эпизод не первый, но продолжение будет:

Михаил Майман, который никакой не Майман, он Помогайбо, потому что помогает себе за счёт помощи другим и потому, что это его настоящая фамилия. Еврейского там нет ничего, кроме желания использовать еврейство в своих личных целях. Миша женился на Саре Майман, украл ее паспорт, переписал себя фамилию, словно предчувствуя, что рано или поздно его изнасилуют и надо будет как-то с этим жить не вопреки, а перенося факт опущенного на весь еврейский народ.

Надеюсь, это прочтут те Раввины, которые верят в сказки Миши о том, что он Моня и насиловали его именно за это, а не потому, что сам Миша обещал «дать в рот» каждому, кто говорит о нем правду. Правду о том, что Михаил задолго до физического изнасилования – изнасиловал сам себя. В душу.

Перечислять подробности будем. Целенаправленно и поэтапно. Цель одна: остановить разрушительные действия умственно и духовно неполноценного человека, героя в маске, возможно правдой и только фактами – разобрать на составные части – большую его ложь. Образ и миф о «Еврейском воине», порядочном семьянине, с 2014 года стоящего на страже Украинского национализма, невинно и по беспределу, за правду – изнасилованного русским нацистом – все это ложь.

На данном же этапе начнём с мифа номер один:

«Михаил Помогайбо – еврей?»

Миша не еврей, но очень хочет им быть потому, что именно так, по его мнению, личные поступки не совсем порядочного, точнее совершенно непорядочного человека, можно разделить со всем еврейским народом, став Моней Майманом, наживающимся с горя, мародером по факту.

А теперь, уважаемый читатель, взгляни ниже на доказательство того, что Михаил «Майман» никогда не был евреем, не был Майманом, а всю жизнь был Помогайбо. А где же еврейские корни?

Я думаю, что пора бы поставить точку в этом вопросе Моше Асману, с целью всячески снять с себя ответственность за те деяния, которыми Помогайбо дискредитирует еврейский народ в глазах всего мира. Ведь он берет и присваивает деньги под маркой «Воина Израиля», а на самом деле – приспособленец и явный бес.

Именно благодаря таким помогайбо, на самом деле, довольно таки глупом и недальновидном мошеннике, маскирующим свою наглую хитрость под мудрую смелость еврея, недалекие массы использованных на доверии людей, обвиняют не конкретную личность, а переносят свой позор на всю нацию.

Миша не еврей. Мони Маймана не существует. Есть истероидный тип человека, который не может остановиться и продолжает воровать, лгать, употреблять наркотики, манипулировать, провоцировать и интриговать в форме ВСУ, под личиной Божьей благодати, играя жертву и правдоруба. Это может плохо кончится, причём не только для Миши, а для всех нас и тех, кто не зная о душевной болезни человека просто задушит мразь, не справившись с чувствами. Давайте оградим от подобного мир и людей, тем более в такое богатое на горе время.

Место Михаила Помогайбо в психиатрической клинике, явно не среди вменяемых, тем более не на фронте.

На видео: 2014 год, мифический Моня Майман, представляясь одним из лидеров еврейской общины даёт интервью российской газете «Известия» о том, что Правый Сектор избивает евреев…

Так как будем поступать с помогайбами и провокаторами?