Коли час змінювати інтернет-провайдера?

Зміна провайдера більшості користувачів здається складною і неприємною задачею: потрібно залагоджувати формальні питання, виділяти час на візит майстра тощо.

Проте все не так страшно, як може здатися. До того ж, іноді перехід до нового постачальника Інтернету стає просто необхідним.

5 ознак того, що час змінити провайдера

№1 Фактична швидкість з’єднання не відповідає заявленій у договорі

Від швидкості Інтернету залежить те, чи зможете ви подивитися фільм у найкращій якості або швидко завантажити важкий файл. Перевірити фактичні показники мережі можна на одному з численних онлайн-сервісів. Враховуйте, що часто причиною розбіжностей реальності з обіцянками провайдера є неправильні налаштування роутера або його низька якість.

№2 Нестабільне підключення

З’єднання з мережею не повинно регулярно обриватися. Про всяк випадок варто перевірити налаштування роутера, оновити програмне забезпечення маршрутизатора і драйвери на пристроях. Проте, якщо проблема не усувається, варто шукати нового провайдера.

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№3 В мережі часто виникають несправності, аварії

Якщо через найменшу негоду або з інших причин ви регулярно залишаєтеся без доступу до мережі, це поганий знак. Значить, провайдер не турбується про фізичне оновлення інфраструктури, її захист від віртуальних атак чи несанкціонованого доступу.

№4 Техпідтримка працює погано

Якщо очікувати усунення регулярних аварій мережі доводиться по декілька годин чи навіть днів, оператори не допомагають у вирішенні проблем або взагалі не беруть слухавку, варто замислитися над переходом до іншого провайдера. Ще одна ознака неякісного сервісу — неможливість швидко викликати майстра для заміни пошкодженого кабеля або інших робіт. Співробітник поганого провайдера прийде лише за кілька днів або й через тиждень. Але це не точно.

№5 Значне підвищення цін

Якщо вартість пакету неконтрольовано «повзе» вгору порівняно з іншими провайдерами, є сенс змінити оператора підключення. Але, перш ніж відмовитись від послуг, упевніться, що великі перевірені провайдери пропонують більш вигідні тарифи за умови збереження аналогічної швидкості.

Після того, як ви обрали нового інтернет-оператора, підключилися до його мережі, не забудьте повідомити про це попереднього постачальника послуг. В іншому випадку можна стати боржником і навіть не здогадуватися про це.