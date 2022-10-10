Україна припиняє експорт електроенергії до ЄС

Через втрати, завданы російським ракетним обстрілом, Україна припиняє експорт електроенергії в ЄС.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

«Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також до Молдови, допомагала Європі замінювати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми», – йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що навіть після того, як було зупинено Запорізьку атомну електростанцію, яка понад 7 місяців перебуває в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.

«Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплові генератори та електричні підстанції, змушують Україну з 11 жовтня 2022 року піти на припинення експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми», – зазначили в Міненерго.

За даними «Укренерго», з кінця червня до середини вересня прибуток України від експорту електроенергії склав понад 4 млрд гривень (близько 109 млн доларів).