Зранку росіяни знов потужно обстріляли Запоріжжя

Зранку 11 жовтня, близько 06:00, росіяни знов завдали потужного ракетного удару по Запоріжжю.

Велика пожежа в одному з місць прильоту



Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух

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За його словами, цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Місцеві паблики повідомляють про приблизно 15 вибухів в обласному центрі. В містах деяких прильотів виникли пожежі.

Попередньо, місто обстріляли ракетами С-300 з Токмаку.