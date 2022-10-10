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07:33 11 Октября 2022 222 Комментарии
Зранку росіяни знов потужно обстріляли Запоріжжя
Зранку 11 жовтня, близько 06:00, росіяни знов завдали потужного ракетного удару по Запоріжжю.
Велика пожежа в одному з місць прильоту
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух
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За його словами, цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
Місцеві паблики повідомляють про приблизно 15 вибухів в обласному центрі. В містах деяких прильотів виникли пожежі.
Попередньо, місто обстріляли ракетами С-300 з Токмаку.
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