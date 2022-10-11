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08:17 11 Октября 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Президент США Джо Байден після масованого ракетного обстрілу пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Байден засудив російський обстріл всієї України

Про розмову з американським лідером президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

«Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба Білого дому за результатами розмови двох президентів повідомила, що Байден засудив ракетні удари Росії по Україні, зокрема по Києву, та висловив співчуття близьким загиблих та постраждалих у цих безглуздих атаках.

«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО», – йдеться у заяві Білого дому.

Там також зазначено, що Байден наголосив на своїй постійній співпраці з союзниками та партнерами задля притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства.

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