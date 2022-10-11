Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Президент США Джо Байден після масованого ракетного обстрілу пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Байден засудив російський обстріл всієї України



Про розмову з американським лідером президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

«Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба Білого дому за результатами розмови двох президентів повідомила, що Байден засудив ракетні удари Росії по Україні, зокрема по Києву, та висловив співчуття близьким загиблих та постраждалих у цих безглуздих атаках.

«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО», – йдеться у заяві Білого дому.

Там також зазначено, що Байден наголосив на своїй постійній співпраці з союзниками та партнерами задля притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства.