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08:47 11 Октября 2022 6 Комментарии
Росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет: подробиці ранкового обстрілу
Зранку окупанти нанесли по Запоріжжю ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух
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Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина.
Виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити.
Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.
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