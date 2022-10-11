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08:47 11 Октября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет: подробиці ранкового обстрілу

Зранку окупанти нанесли по Запоріжжю ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

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Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок  чого загинула 1 людина.

Виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити.

Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.

Ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет

Ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет

Знищено автосалон Skoda

Знищено автосалон Skoda

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