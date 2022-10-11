Росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет: подробиці ранкового обстрілу

Зранку окупанти нанесли по Запоріжжю ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

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Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина.

Виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити.

Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.