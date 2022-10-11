Окупанти перекидають до Білорусі іранські дрони-камікадзе

Окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136».

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Там уточнили, що станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 «Shahed-136», до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.