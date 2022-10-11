Українська ППО за ранок 11 жовтня збила 18 ракет

За ранок 11 жовтня сили ППО збили 18 крилатих ракет, що були випущені російськими військами.

Українська ППО збила більшість ворожих ракет



Про це повідомило Суспільне з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

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Він додав, що також збито 8 дронів-камікадзе на півдні – в Одеській та Миколаївській областях – та 3 БПЛА.

Отже за вчора і сьогодні росіяни витратила до 1 млрд доларів на пуски ракет.