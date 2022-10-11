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13:40 11 Октября 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Українська ППО за ранок 11 жовтня збила 18 ракет

За ранок 11 жовтня сили ППО збили 18 крилатих ракет, що були випущені російськими військами.

Українська ППО збила більшість ворожих ракет

Про це повідомило Суспільне з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

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Він додав, що також збито 8 дронів-камікадзе на півдні – в Одеській та Миколаївській областях – та 3 БПЛА.

Отже за вчора і сьогодні  росіяни витратила до 1 млрд доларів на пуски ракет.

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