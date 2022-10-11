Росіяни вдарили ракетами по енергетиці Дніпропетровщини: запроваджено режим тотальної економії

Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

В області запроваджується режим тотальної економії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

Резніченко закликав усіх жителів заощаджувати електрику.