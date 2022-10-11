Починається екстрена зустріч лідерів G7 щодо ситуації в Україні

Сьогодні, 11 жовтня, проходить екстрена зустріч лідерів G7 після масованих обстрілів Росією інфраструктурних і громадських об’єктів.

Лідери країн "Великої сімки" обговорять ситуацію в Україні



Про це повідомило BBC.

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До лідерів США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Канади приєднається президент України Володимир Зеленський.

Очікується, що він наполягатиме на додатковій військовій допомозі, до того ж після масованого ракетного обстрілу України у понеділок Київ закликає до додаткових постачань систем протиповітряної оборони.

Напередодні зустрічі Франція заявила, що лідери «Великої сімки», ймовірно, також виступлять із заявою щодо Білорусі і попередять самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка, щоб він не втручався у воєнний конфлікт.