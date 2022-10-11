Стільки, скільки потрібно: що вирішили лідери G7 щодо підтримки України

Лідери «Великої сімки» провели віртуальну зустріч, щоб обговорити свої зобов’язання щодо підтримки України на тлі серії російських ракетних ударів по українським територіям.

У відеоконференції також взяв участь Володимир Зеленський



Про це повідомило Bloomberg.

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У відеоконференції також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

У проекті заяви, який опинився у видання, за підсумками зустрічі лідери G7 планують заявити, що підтримуватимуть Київ «стільки, скільки потрібно».

«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо стояти на боці України стільки, скільки потрібно», — йдеться у документі.

«Велика сімка» також пообіцяє запровадити нові санкції проти Росії та «координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовому та оборонному устаткуванні».

Лідери засуджують «навмисні кроки Росії щодо ескалації» та зазначають, що ця тактика «ставить під загрозу європейський та глобальний мир та безпеку».

Конкретні заходи підтримки у проекті заяви не згадуються.