Стільки, скільки потрібно: що вирішили лідери G7 щодо підтримки України
Лідери «Великої сімки» провели віртуальну зустріч, щоб обговорити свої зобов’язання щодо підтримки України на тлі серії російських ракетних ударів по українським територіям.
Про це повідомило Bloomberg.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
У відеоконференції також взяв участь президент України Володимир Зеленський.
У проекті заяви, який опинився у видання, за підсумками зустрічі лідери G7 планують заявити, що підтримуватимуть Київ «стільки, скільки потрібно».
«Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо стояти на боці України стільки, скільки потрібно», — йдеться у документі.
«Велика сімка» також пообіцяє запровадити нові санкції проти Росії та «координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовому та оборонному устаткуванні».
Лідери засуджують «навмисні кроки Росії щодо ескалації» та зазначають, що ця тактика «ставить під загрозу європейський та глобальний мир та безпеку».
Конкретні заходи підтримки у проекті заяви не згадуються.