Путін завербував Маска: перед скандальним твітом підприємець спілкувався із президентом РФ

Ілон Маск нібито розмовляв з Володимиром Путіним, перш ніж у Twitter запропонував умови для укладання миру між Росією та Україною.

Маск нібито поспілкувався з Путіним



Про це написало видання Vice з посиланням на американського політолога Яна Бреммера. Той у розсилці для передплатників своєї консалтингової компанії Eurasia Group зазначив, нібито Маск сам розповів йому про спілкування з Путіним.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Маск сказав Бреммеру, що Путін «готовий до переговорів», але лише в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, Україна буде нейтральною та визнає анексію “ДНР”, “ЛНР”, Херсонської та Запорізької областей.

За словами Бреммера, Маск стверджує, що Путін сказав йому, що цієї мети буде досягнуто, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що «потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату».

3 жовтня Ілон Маск навів чотири основні пункти можливого перемир’я між Росією й Україною: нове голосування на анексованих територіях України під наглядом ООН; Крим «формально входить до складу Росії»; до Криму гарантуються постачання води; Україна залишається нейтральною державою.