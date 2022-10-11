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Главная » Україна » Інциденти
07:26 12 Октября 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

У Мелітополі пролунав потужний вибух: злетіло у повітря авто окупанта

В окупованому Мелітополі вранці, близько 06:16, пролунав потужний вибух.

Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив і мер Іван Федоров.

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Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста – на мікрорайоні і Північному переїзді.

“За попередньою інформацією в повітря злетіло авто. Уточнюємо деталі”, – зазначив Федоров.

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