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07:26 12 Октября 2022 9 Комментарии
У Мелітополі пролунав потужний вибух: злетіло у повітря авто окупанта
В окупованому Мелітополі вранці, близько 06:16, пролунав потужний вибух.
Про це повідомили місцеві мешканці, а згодом підтвердив і мер Іван Федоров.
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Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста – на мікрорайоні і Північному переїзді.
“За попередньою інформацією в повітря злетіло авто. Уточнюємо деталі”, – зазначив Федоров.
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