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Главная » Україна » Інциденти
07:39 12 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни знову обстріляли ракетами Запоріжжя

Вночі після опівночі російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя.

Інформацію про обстріл підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, по обласному центру випущено близько семи ракет С-300.

Одну з них збили, але дві ракети влучили до одного з районів міста.

Ще 5 ракет прилетіли до передмістя. Три з них влучили у село поблизу Запоріжжя: там частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали трьох людей.

Жертв, на щастя, немає. Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.

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