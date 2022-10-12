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07:39 12 Октября 2022 0 Комментарии
Вночі росіяни знову обстріляли ракетами Запоріжжя
Вночі після опівночі російські війська обстріляли ракетами Запоріжжя.
Інформацію про обстріл підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, по обласному центру випущено близько семи ракет С-300.
Одну з них збили, але дві ракети влучили до одного з районів міста.
Ще 5 ракет прилетіли до передмістя. Три з них влучили у село поблизу Запоріжжя: там частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали трьох людей.
Жертв, на щастя, немає. Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.
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