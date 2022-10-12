Нападу Білорусі не буде: Росія викачує зі складів усі боєприпаси та техніку

Російська Федерація витягує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських баз зберігання, що є несумісним із створенням умов для великомасштабного російського чи білоруського наземного нападу на Україну з Білорусі.

Білорусь перекидає до Росії свою техніку та боєприпаси



Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війн (ISW).

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Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило 11 жовтня, що поїзд із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів у Гомелі прибув на Кіровську залізничну станцію у Криму.

Крім того, планується відправка ще 13 поїздів зі зброєю, технікою, боєприпасами з п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) та Марчеве (Таганрог) у Ростовській області.

Кадри із соціальних мереж підтверджують цю інформацію. На геолокованих кадрах видно, як мінімум два білоруські потяги, які перевозять білоруські танки Т-72 та військові вантажівки «Урал» у Мінську та зенітні ракетні установки «Тор-М2» в Орші (Вітебська область) 11 жовтня.

Перекидання білоруської техніки до Росії вказує на те, що російські та білоруські війська, ймовірно, не створюють у Білорусі райони збору та концентрації.

На думку експертів ISW, переміщення білоруської техніки і поставок до Криму і Ростовської області вказує на те, що російські війська менш впевнені в безпеці своїх наземних ліній зв’язку, що проходять через північну і західну частини Луганської області через український контрнаступ, що триває там.

Генштаб України підтвердив, що стежить за Білоруссю та не спостерігав показників формування наступальних угруповань у Білорусі 11 жовтня.

Проте Білорусь залишається одним із учасників війни Росії проти України, матеріально підтримуючи російську агресію.