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08:43 12 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нова ера ППО: в Україну прибули системи IRIS-T, на під’їзді NASAMS

В країну прибула сучасна система протиповітряної оборони IRIS-T.

Німеччина пообіцяла Україні чотири комплекси IRIS-T

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«В Україні почалася нова ера протиповітряної оборони. IRIS-T від Німеччини вже тут. Американські NASAMS їдуть”, – зазначив Резніков.

Він додав, що це лише початок, і Україні потрібно більше

“Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ», – додав міністр.

За інформацією видання Spiegel, Німеччина передала українцям першу з обіцяних чотирьох систем IRIS-T 11 жовтня. Передбачається, що цього року передадуть дві системи, і стільки ж наступного року.

IRIS-T – це ракети малої дальності, оснащені інфрачервоною головкою самонаведення. Вони запускаються з відповідних пускових установок IRIS-T SLM.

Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Україна має отримати версію, якої ще немає на озброєнні Бундесверу.

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