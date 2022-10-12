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09:04 12 Октября 2022 77 Комментарии
У Росії розкрили підрив Кримського мосту та назвали організатора
Організатором вибуху на Кримському мосту є головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.
Про це заявили у ФСБ та Слідчому комітеті.
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Встановлено 12 співучасників підготовки злочину, вісім із них затримано.
Серед них п’ять громадян Росії, троє громадян України та Вірменії.
У повідомленні сказано, що бомба для «теракту» на Кримському мосту була закамуфльована у рулони з плівкою.
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