У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

У ГУР відреагували на «розслідування» та звинувачення на свою адресу з боку ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту.

Андрій Юсов прокоментував "розслідування" ФСБ



Позицію українського відомства озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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«Нісенітниця вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», – зазначив він.

Водночас в опублікованих ФСБ матеріалах користувачі мережі одразу звернули увагу на очевидний ляп.

На рентгенівському знімку вантажівки з нібито вибухівкою немає запаски, яку видно на кадрах із відеоспостереження. До того ж, чарівним чином зникла одна вісь попереду фури.