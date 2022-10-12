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10:40 12 Октября 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

У ГУР відреагували на «розслідування» та звинувачення на свою адресу з боку ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту.

Андрій Юсов прокоментував "розслідування" ФСБ

Позицію українського відомства озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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«Нісенітниця вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», – зазначив він.

Водночас в опублікованих ФСБ матеріалах користувачі мережі одразу звернули увагу на очевидний ляп.

На рентгенівському знімку вантажівки з нібито вибухівкою немає запаски, яку видно на кадрах із відеоспостереження. До того ж, чарівним чином зникла одна вісь попереду фури.

Фура на камері відеоспостереження - з запаскою та двома вісями попереду

Фура на камері відеоспостереження - з запаскою та двома вісями попереду

Ця ж фура на рентгенівському знімку - без запаски і вже з однією віс'ю

Ця ж фура на рентгенівському знімку - без запаски і вже з однією віс'ю

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