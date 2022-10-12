У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

У російському Бєлгороді пролунало кілька потужних вибухів, у небі видно сліди прольоту ракет.

Пролунало 10-12 вибухів



Про це повідомляють місцеві паблики. Також у мережу жителі викладають фото та відео інверсійних слідів у небі та характерних хмар диму після вибухів.

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Люди говорять про 10-12 гучних “хлопков”, які не на жарт перелякали бєлгородців. У місцевих чатах вони пишуть, що так страшно їм ще ніколи не було.

“Мені здається, що всім бєлгородцям потрібне одне – щоб усе це швидше припинилося! Нам хочеться жити звичайним спокійним життям”, – написав один із найпопулярніших місцевих Telegram-каналів. Українці теж не проти “жити звичайним спокійним життям”.

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