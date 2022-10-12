На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

На Луганщині російські військові споруджують лінію укріплень для стримування українського наступу.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він назвав її «лінією Путіна».

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За його словами, для оборони Сватова від українського наступу російські інженерні війська будують багатокілометрову лінію укріплень, яка включає бетонні надолби, глибокі рови та мінні поля.

«Російське командування намагається утримати захоплену українську землю, і усунути перевагу українців у маневрі та швидкості на полі бою», – зазначив Бутусов.