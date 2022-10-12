НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
19:01 12 Октября 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

На Луганщині російські військові споруджують лінію укріплень для стримування українського наступу.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він назвав її «лінією Путіна».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, для оборони Сватова від українського наступу російські інженерні війська будують багатокілометрову лінію укріплень, яка включає бетонні надолби, глибокі рови та мінні поля.

«Російське командування намагається утримати захоплену українську землю, і усунути перевагу українців у маневрі та швидкості на полі бою», – зазначив Бутусов.

Loading...

Новости по теме

ТОР
12.10.2022 18:22
У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка
ТОР
12.10.2022 18:03
Вінниччину атакували дрони: працювала ППО
ТОР
12.10.2022 10:40
У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп
blog comments powered by Disqus
Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19  Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01  Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22  Світ

Вінниччину атакували дрони: працювала ППО

18:03  Україна

У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

10:40  Україна

У Росії розкрили підрив Кримського мосту та назвали організатора

09:04  Світ

Нова ера ППО: в Україну прибули системи IRIS-T, на під’їзді NASAMS

08:43  Україна

Нападу Білорусі не буде: Росія викачує зі складів усі боєприпаси та техніку

08:23  Світ

Вночі росіяни знову обстріляли ракетами Запоріжжя

07:39  Україна

У Мелітополі пролунав потужний вибух: злетіло у повітря авто окупанта

07:26  Україна

США закликали Росію закінчити війну вже завтра

20:46  Світ

Путін завербував Маска: перед скандальним твітом підприємець спілкувався із президентом РФ

19:20  Світ

Стільки, скільки потрібно: що вирішили лідери G7 щодо підтримки України

16:42  Світ

Росія випустила по Україні 28 крилатих ракет: з них 20 збито ППО

16:00  Україна

Починається екстрена зустріч лідерів G7 щодо ситуації в Україні

15:33  Світ

Росіяни вдарили ракетами по енергетиці Дніпропетровщини: запроваджено режим тотальної економії

14:30  Україна

Українська ППО за ранок 11 жовтня збила 18 ракет

13:40  Україна

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ

У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

10:40 Україна

У Росії розкрили підрив Кримського мосту та назвали організатора

09:04 Світ

Нападу Білорусі не буде: Росія викачує зі складів усі боєприпаси та техніку

08:23 Світ

США закликали Росію закінчити війну вже завтра

20:46 Світ

Путін завербував Маска: перед скандальним твітом підприємець спілкувався із президентом РФ

19:20 Світ

Стільки, скільки потрібно: що вирішили лідери G7 щодо підтримки України

16:42 Світ

Починається екстрена зустріч лідерів G7 щодо ситуації в Україні

15:33 Світ

Росія пригрозила США “контрзаходами” через підтримку України

11:55 Світ

Зранку росіяни знов потужно обстріляли Запоріжжя

07:33 Україна