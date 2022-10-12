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19:19 12 Октября 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Чехія закриває кордони для громадян Росії

З 25 жовтня Чехія заборонить в’їзд громадянам Росії, які мають туристичні шенгенські візи.

Про це повідомило ВВС з посиланням на главу МЗС країни Яна Ліпавські.

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З початку війни в’їзд для росіян із туристичними візами вже заборонили Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія та Польща.

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