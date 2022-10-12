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Главная » Україна » Суспільство
07:10 13 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Донецькому напрямку окупантам наказали припинити наступ

На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Мобілізовані росіяни вкрай деморалізовані

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

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