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Главная » Україна » Інциденти
07:21 13 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе

Російські військові на світанку 13 жовтня атакували дронами-камікадзе Київську область.

Окупанти атакували дронами Киїащину

Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.

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«Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють”, – зазначив він.

Також Кулеба закликав громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги, та нагадав, що не варто фіксувати місця влучання та викладати фото й відео до мереж.

Як повідомляли Vlasti, у Вінницькій області українські протиповітряні сили 12 жовтня збили два ворожих ударних безпілотника.

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