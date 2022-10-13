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07:21 13 Октября 2022 0 Комментарии
Росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе
Російські військові на світанку 13 жовтня атакували дронами-камікадзе Київську область.
Окупанти атакували дронами Киїащину
Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.
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«Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють”, – зазначив він.
Також Кулеба закликав громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги, та нагадав, що не варто фіксувати місця влучання та викладати фото й відео до мереж.
Як повідомляли Vlasti, у Вінницькій області українські протиповітряні сили 12 жовтня збили два ворожих ударних безпілотника.
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