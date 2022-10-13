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09:42 13 Октября 2022 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

Великобританія поставить Україні ракети AMRAAM для NASAMS

Великобританія поставить Україні ракети середньої дальності AIM-120 для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Кількість ракет, що передадуть Україні, не уточнюється

Про це повідомила газета The Times.

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Видання уточнило, що США до кінця року передадуть Україні дві ЗРК NASAMS. При цьому ще шість таких комплексів Вашингтон обіцяє поставити згодом.

Крім того, британський уряд передасть Україні додатково 18 гаубиць.

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