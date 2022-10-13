Північна Корея запустила дві ракети у бік Японії: Кім Чен Ин задоволений випробуванням

Північна Корея в середу, 12 жовтня, запустила дві крилаті ракети великої дальності у бік Жовтого моря.

Кім Чен Ин особисто керував пуском ракет



Про це повідомило DW із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Випробуваннями керував лідер КНДР Кім Чен Ин, він залишився задоволеним їхніми результатами.

У Пхеньяні заявляють, що метою випробувань була перевірка «підвищеної спроможності ядерних бойових сил до реагування».

Корейське агентство зазначило, що ракети, випущені з провінції Південний Пхенан у бік Жовтого моря, за 10234 секунди (трохи менше 3 годин. – Ред.) подолали відстань у 2000 кілометрів і точно вразили ціль. Яку саме – не уточнюється.

Проте західні експерти сумніваються, що ці ракети здатні нести ядерні боєголовки.