Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

Білорусь намагаються втягнути в конфлікт, але вона не буде воювати, поки кордони країни не порушені.

Вольфович назвав умови вступу Білорусі у війну



Як повідомила Белта, про це заявив державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович.

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За його словами, Захід «зіштовхнув слов’янські народи лобами», і тепер нібито намагається втягнути Білорусь у бойові дії.

“Різна фейкова інформація, шукають інші варіанти, але Білорусь, як сказав «президент», не воюватиме, претензій пред’являти не буде. За винятком того, якщо буде порушено наш державний кордон. Ось тоді ми дамо відсіч», – наголосив Вольфович.