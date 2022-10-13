У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

Близько полудня російські військові вирішили обстріляти Харків, але всі 3 ракети самоліквідувалися під час запуску.

Одна з ракет впала на багатоповерхівку



Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Одна з ракет упала на житловий будинок на вулиці Губкіна у Бєлгороді.

Також частина ракети впала на територію однієї з місцевих шкіл.

Перед цим місцеві жителі повідомляли про вибухи – вважали, що працює ППО.

Взагалі повідомлялося про 8 вибухів.

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