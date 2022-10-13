13.10.2022 12:31
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13:14 13 Октября 2022 896 Комментарии
У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку
Близько полудня російські військові вирішили обстріляти Харків, але всі 3 ракети самоліквідувалися під час запуску.
Одна з ракет впала на багатоповерхівку
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
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Одна з ракет упала на житловий будинок на вулиці Губкіна у Бєлгороді.
Також частина ракети впала на територію однієї з місцевих шкіл.
Перед цим місцеві жителі повідомляли про вибухи – вважали, що працює ППО.
Взагалі повідомлялося про 8 вибухів.
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