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Главная » Україна » Суспільство
13:24 13 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Небо над Запоріжжям хочуть захистити німецькою ППО IRIS-T

Запорожці звернулися до президента Володимира Зеленського з петицією про надання німецької системи ППО IRIS-T SLM для захисту неба над Запорізькою областю.

Україна вже отримала першу систему IRIS-T

Відповідна петиція з’явилася на сайті глави держави 12 жовтня.

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Автор документу зазначив, що обласний центр систематично обстрілюється російськими ракетами.

У місті знаходяться жителі Запоріжжя, вимушені внутрішні переселенці, яких прихистило Запоріжжя, серед них є діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю, які не мають можливості не те, що виїхати, а й пересуватись.

Підписати петицію можно тут.

Як повідомляли Vlasti, ЗСУ отримають новітню систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка виробляються спеціально для України, їх немає навіть на озброєнні німецької армії.

Згодом стало відомо, що Німеччина передала українцям першу з обіцяних чотирьох систем IRIS-T 11 жовтня. Передбачається, що цього року передадуть дві системи, і стільки ж наступного року.

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