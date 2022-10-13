На Чернігівщині поліція разом з проросійськими тітушками штурмують державне підприємство

Саме зараз, тітушки за підтримки поліції штурмують держпідприємство «Іванівське», що на Чернігівщині.

Команду на штурм адмінбудівлі віддав начальник обласної поліції Володимир Нідзельський, а от тітушок представляє підозрюваний СБУ в держзраді молодик на прізвисько «Монах».

Один в один повторюється минулорічна історія з викраденням збіжжя соняшника з полів ДП «ДГ «Іванівка». Того разу рейдери поцупили олійних на 152 млн.грн. Цьогоріч суми будуть не менші, оскільки агрофірма пустишка пов’язана з нардепом Анатолієм Гуньком, незаконно без будь-яких дозволів і документів засіяла 1400 гектарів державних чорноземів соняшником.

На кадрах, які опубліковані на FromUA ви можете побачити як працівники та мешканці села Іванівка не дають тітушкам захопити контору держпідприємства. Поліція ж замість того, щоб затримати рейдерів і передати їх в надійні руки місцевого воєнкома, просто супроводжує тітушок та прикриває їх від розлючених людей. Тут і до ворожки не треба ходити, щоб здогадатися, що буде далі. Кому війна, а кому мати рідна.

Тітушками, які чомусь не поспішають на війну, керує особа, котру СБУ аргументовано підозрює у державній зраді – такий собі Анатолій Шеша з Блистової Менської ОТГ на прізвисько «Монах». Публікуємо метеріали справи про зрадницьку діяльність цього «Монаха» та його підривну діяльність. Як ви можете бачити, то цей зрадник поки не опинився за ґратами, а навпаки продовжує підривну діяльність на втіху ворогу і на користь Гунька.

Варто відзначити, що державне підприємство «Дослідне господарство «Іванівка» входить до структури Національної академії аграрних наук України. Конфлікт навколо господарства триває вже понад рік. Йде боротьба за посаду директора. Місцеві селяни та працівники ДП вбачають в спробах рейдерства інтереси нардепа-мажоритарника Анатолія Гунька. Саме його вони звинувачують у минулорічній крадіжці збіжжя соняшника.

З цього приводу прокуратура порушила кримінальне провадження і навіть вручила підозру колишньому в.о. директора підприємства Миколі Половіку. Втім, до цього часу ніхто не покараний, кошти від реалізації збіжжя не повернуті в державу, а колишній директор, якого прогнали люди, за протекцією Анатолія Гунька отримав нову посаду в аналогічному ДП на Вінниччині.

Поки готувалася ця новина прийшло повідомлення, що держпідприємство почали штурмувати – поліція разом з тітушками б’є людей. Все це робиться з єдиною метою: для крадіжки збіжжя олійних і це попри рішення Бахмацького районного суду, який визнав право ДП збирати та розпоряджатись посіяним соняшником.

Якийсь насправді сюр: на фронті найкращі сини і доньки України воюють з російським агресором, а в тилу його посібники грабують державу та знущаються над українцями.