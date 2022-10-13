Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й через її пошкодження вимагати від Європи запустити «Північний потік-2″.

Зеленський розповів про газовий тероризм Росії



Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF.

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«Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС”, – пояснив він.

За словами Зленського, президент РФ Володимир Путін після такого скаже європейським лідерам, що немає можливості постачати газ, тож треба запустити «Північний потік-2″, інакше Європа залишиться без палива через Україну.

Український президент вважає, що в разі продовження Росією підриву енергетичної системи Європи, потрібна жорстка позиція.

«Ми «Північний потік-2″ не запустимо і санкцій не знімемо», – так її охарактеризував Зеленський.

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова українського лідера щодо планів РФ пошкодити ГТС.

«Ми не маємо звички стріляти собі в ногу», – сказав він.