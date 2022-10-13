НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
16:39 13 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й через її пошкодження вимагати від Європи запустити «Північний потік-2″.

Зеленський розповів про газовий тероризм Росії

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС”, – пояснив він.

За словами Зленського, президент РФ Володимир Путін після такого скаже європейським лідерам, що немає можливості постачати газ, тож треба запустити «Північний потік-2″, інакше Європа залишиться без палива через Україну.

Український президент вважає, що в разі продовження Росією підриву енергетичної системи Європи, потрібна жорстка позиція.

«Ми «Північний потік-2″ не запустимо і санкцій не знімемо», – так її охарактеризував Зеленський.

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова українського лідера щодо планів РФ пошкодити ГТС.

«Ми не маємо звички стріляти собі в ногу», – сказав він.

Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2022 15:55
На Чернігівщині поліція разом з проросійськими тітушками штурмують державне підприємство
ТОР
13.10.2022 13:24
Небо над Запоріжжям хочуть захистити німецькою ППО IRIS-T
ТОР
13.10.2022 13:14
У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку
blog comments powered by Disqus
У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14 Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31 Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33 Україна

Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти

09:19 Світ

На Донецькому напрямку окупантам наказали припинити наступ

07:10 Україна

Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19 Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ

У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

10:40 Україна

У Росії розкрили підрив Кримського мосту та назвали організатора

09:04 Світ

США закликали Росію закінчити війну вже завтра

20:46 Світ