Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли
Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й через її пошкодження вимагати від Європи запустити «Північний потік-2″.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС”, – пояснив він.
За словами Зленського, президент РФ Володимир Путін після такого скаже європейським лідерам, що немає можливості постачати газ, тож треба запустити «Північний потік-2″, інакше Європа залишиться без палива через Україну.
Український президент вважає, що в разі продовження Росією підриву енергетичної системи Європи, потрібна жорстка позиція.
«Ми «Північний потік-2″ не запустимо і санкцій не знімемо», – так її охарактеризував Зеленський.
Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова українського лідера щодо планів РФ пошкодити ГТС.
«Ми не маємо звички стріляти собі в ногу», – сказав він.