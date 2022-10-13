ЗСУ збили чотири крилаті ракети на заході: ще дві вразили свої цілі

Російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу »Калібр» об’єкти критичної інфраструктури у західному регіоні.

На Львівщині ППО збила чотири з шести ракет



Про це повідомили в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Ще дві ворожі ракети влучили в цілі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два попадання. Чотири ракети воїни ПвК «Захід» збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу. Дякую усім жителям Львівщини, які перебували під час тривоги в укриттях. Пам’ятайте: ми – незламні. Окупанти – нікчемні. Переможемо», — повідомив він.