НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
18:47 13 Октября 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

ЗСУ збили чотири крилаті ракети на заході: ще дві вразили свої цілі

Російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу »Калібр» об’єкти критичної інфраструктури у західному регіоні.

На Львівщині ППО збила чотири з шести ракет

Про це повідомили в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Ще дві ворожі ракети влучили в цілі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два попадання. Чотири ракети воїни ПвК «Захід» збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу. Дякую усім жителям Львівщини, які перебували під час тривоги в укриттях. Пам’ятайте: ми – незламні. Окупанти – нікчемні. Переможемо», — повідомив він.

Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2022 18:12
Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії: відмовився співпрацювати
ТОР
13.10.2022 16:39
Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли
ТОР
13.10.2022 15:55
На Чернігівщині поліція разом з проросійськими тітушками штурмують державне підприємство
blog comments powered by Disqus
У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14 Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31 Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33 Україна

Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти

09:19 Світ

На Донецькому напрямку окупантам наказали припинити наступ

07:10 Україна

Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19 Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ

У ГУР відреагували на розслідування ФСБ щодо Кримського мосту: на знімках виявили епічний ляп

10:40 Україна

У Росії розкрили підрив Кримського мосту та назвали організатора

09:04 Світ

США закликали Росію закінчити війну вже завтра

20:46 Світ