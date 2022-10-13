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Главная » Україна » Суспільство
19:16 13 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАТО надасть Україні зброю проти безпілотників, а Іспанія – комплекси ППО Hawk

НАТО незабаром передасть Україні засоби для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва.

Іспанія надасть Україні чотири комплекси ППО Hawk

Про це повідомило Суспільне з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифінгу у Брюсселі.

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«НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру», — сказав Столтенберг.

Він додав, що у довгостроковій перспективі партнери також допоможуть Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО.

«НАТО постачає передові системи, включаючи системи артилерійської оборони, артилерію і бронетехніку. Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про те, що вона надасть 4 пускові установки Hawk для посилення протиповітряної оборони України», — додав генсек.

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