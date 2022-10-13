13.10.2022 19:16
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19:54 13 Октября 2022 317 Комментарии
НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією
У НАТО ухвалено рішення про проведення стратегічних ядерних навчань за шістсот миль від російського кордону.
В НАТО запевнили, що реальних боєприпасів використано не буде
Про це повідомило Bild із посиланням на заяву Білого дому.
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Точне місце проведення навчань не називається.
Повідомляється, що реальних боєприпасів використано не буде.
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