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19:54 13 Октября 2022 Просмотров 317   КомментариевКомментарии

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

У НАТО ухвалено рішення про проведення стратегічних ядерних навчань за шістсот миль від російського кордону.

В НАТО запевнили, що реальних боєприпасів використано не буде

Про це повідомило Bild із посиланням на заяву Білого дому.

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Точне місце проведення навчань не називається.

Повідомляється, що реальних боєприпасів використано не буде.

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НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

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