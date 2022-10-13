НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

У НАТО ухвалено рішення про проведення стратегічних ядерних навчань за шістсот миль від російського кордону.

В НАТО запевнили, що реальних боєприпасів використано не буде



Про це повідомило Bild із посиланням на заяву Білого дому.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Точне місце проведення навчань не називається.

Повідомляється, що реальних боєприпасів використано не буде.