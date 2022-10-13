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06:50 14 Октября 2022 29 Комментарии
Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю
На світанку 14 жовтня, близько 05:20, росіяни вчергове обстріляли ракетами Запоріжжя.
На місці влучань виникли пожежі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух
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За його словами, ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300.
Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.
“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні можливі ще ракетні атаки”, – зазначив Старух.
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