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06:50 14 Октября 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

На світанку 14 жовтня, близько 05:20, росіяни вчергове обстріляли ракетами Запоріжжя.

На місці влучань виникли пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

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За його словами,  ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300.

Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні можливі ще ракетні атаки”, – зазначив Старух.

Постраждала інфраструктура в одному з районів міста

Постраждала інфраструктура в одному з районів міста

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