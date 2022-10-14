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07:10 14 Октября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Компанія Маска відмовилась фінансувати подальшу роботу Starlink в Україні

Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити обслуговування служби супутникового зв’язку Starlink в Україні, якщо американські військові не візьмуть фінансування на себе.

Маск відмовився фінансувати послуги Starlink для ЗСУ

Про це повідомило CNN.

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Документи, отримані CNN, показують, що минулого місяця SpaceX Маска направила листа до Пентагона, в якому йдеться, що вона більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink, як це було раніше.

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною Starlink, яке, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року і може коштувати ще близько 400 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

«Ми не в змозі продовжувати жертвувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у вересневому листі Пентагону.

Серед документів SpaceX, відправлених до Пентагону та побачених CNN, є прямий запит, зроблений Маску в липні командувачем українськими військовими генералом Валерієм Залужним, про майже 8000 терміналів Starlink.

Супутникові інтернет-термінали Starlink, зроблені SpaceX Ілона Маска, були життєво важливим джерелом зв’язку для українських військових, дозволяючи їм боротися та залишатися на зв’язку за будь-яких умов.

Досі Україні було пожертвовано близько 20 000 супутникових одиниць Starlink, а Маск написав у п’ятницю в Твіттері, що «операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року».

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