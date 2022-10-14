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07:52 14 Октября 2022 0 Комментарии
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції
Режим контртерористичної операції запроваджено у Білорусі через нібито можливі провокації “з боку суміжних держав”.
У Білорусі кажуть про можливі провокації
Про це в інтерв’ю газеті «Известия» заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей.
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«Голова нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов’язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі», – сказав він.
На його думку, сьогодні “світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити”.
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