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Главная » Світ » Політика
07:52 14 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Білорусь запровадила режим контртерористичної операції

Режим контртерористичної операції запроваджено у Білорусі через нібито можливі провокації “з боку суміжних держав”.

У Білорусі кажуть про можливі провокації

Про це в інтерв’ю газеті «Известия» заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей.

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«Голова нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов’язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі», – сказав він.

На його думку, сьогодні “світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити”.

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