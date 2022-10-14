НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:26 14 Октября 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

Протягом доби 14 жовтня з ймовірністю 90% російські війська можуть нанести удари по обласним центрам, включаючи військові об’єкти і критичну інфраструктуру.

Окупанти можe нанести удари по важливих об'єктах

Про це попередили в Штабі оборони Запорізького краю.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також можливий масований обстріл по всій лінії зіткнення.

Тож військові закликали громадян не ігнорувати повітряні тривоги та ракетні небезпеки.

“При оголошенні повітряної тривоги або ракетної небезпеки всім перебувати в укриттях”, – нагадали в повідомленні.

Loading...

Новости по теме

ТОР
14.10.2022 07:52
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції
ТОР
14.10.2022 07:10
Компанія Маска відмовилась фінансувати подальшу роботу Starlink в Україні
ТОР
14.10.2022 06:50
Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю
blog comments powered by Disqus
На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів

11:27  Україна

ПВК «Вагнера» ​​продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села

10:20  Україна

Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

08:26  Україна

Білорусь запровадила режим контртерористичної операції

07:52  Світ

Компанія Маска відмовилась фінансувати подальшу роботу Starlink в Україні

07:10  Україна

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

06:50  Україна

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

19:54  Світ

НАТО надасть Україні зброю проти безпілотників, а Іспанія – комплекси ППО Hawk

19:16  Україна

ЗСУ збили чотири крилаті ракети на заході: ще дві вразили свої цілі

18:47  Україна

Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії: відмовився співпрацювати

18:12  Україна

Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

16:39  Україна

На Чернігівщині поліція разом з проросійськими тітушками штурмують державне підприємство

15:55  Україна

Небо над Запоріжжям хочуть захистити німецькою ППО IRIS-T

13:24  Україна

У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14  Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31  Світ

Північна Корея запустила дві ракети у бік Японії: Кім Чен Ин задоволений випробуванням

12:16  Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33  Україна

Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

08:26 Україна

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

19:54 Світ

Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

16:39 Україна

У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14 Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31 Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33 Україна

Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти

09:19 Світ

На Донецькому напрямку окупантам наказали припинити наступ

07:10 Україна

Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19 Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ