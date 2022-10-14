Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

Протягом доби 14 жовтня з ймовірністю 90% російські війська можуть нанести удари по обласним центрам, включаючи військові об’єкти і критичну інфраструктуру.

Окупанти можe нанести удари по важливих об'єктах



Про це попередили в Штабі оборони Запорізького краю.

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Також можливий масований обстріл по всій лінії зіткнення.

Тож військові закликали громадян не ігнорувати повітряні тривоги та ракетні небезпеки.

“При оголошенні повітряної тривоги або ракетної небезпеки всім перебувати в укриттях”, – нагадали в повідомленні.