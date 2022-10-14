НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
11:27 14 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів

У селах під Мелітополем окупанти масово шукають укриття, заселяються у будинки та на бази відпочинку.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Так, за повідомленнями місцевих жителів, близько 100 окупантів завезли до Атманаю та розселяють по домівках.

Крім того, рух розпочався і в прибережній зоні – на бази відпочинку у Примпосаді заселяють військових.

“Зараз активно збирають інформацію щодо баз стосовно кількості ліжкомісць”, – повідомляю мешканці Приморського посаду.

Loading...

Новости по теме

ТОР
14.10.2022 10:20
ПВК «Вагнера» ​​продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села
ТОР
14.10.2022 08:26
Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги
ТОР
14.10.2022 07:52
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції
blog comments powered by Disqus
Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги

08:26 Україна

НАТО проведе стратегічні ядерні навчання поблизу кордону з Росією

19:54 Світ

Зеленський попередив про можливий удар Росії по українській ГТС: в Кремлі відповіли

16:39 Україна

У російському Бєлгороді самоліквідувалися випущені по Харкову ракети: одна впала на багатоповерхівку

13:14 Світ

Білорусь воювати не буде: у Мінську назвали умову вступу у війну

12:31 Світ

Окупанти вибудовують нову лінію оборони та готуються до битви за Херсон

10:33 Україна

Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти

09:19 Світ

На Донецькому напрямку окупантам наказали припинити наступ

07:10 Україна

Чехія закриває кордони для громадян Росії

19:19 Світ

На Луганщині окупанти будують багатокілометрову оборонну «лінію Путіна»

19:01 Україна

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: у місті паніка

18:22 Світ