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11:27 14 Октября 2022 0 Комментарии
На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів
У селах під Мелітополем окупанти масово шукають укриття, заселяються у будинки та на бази відпочинку.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
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Так, за повідомленнями місцевих жителів, близько 100 окупантів завезли до Атманаю та розселяють по домівках.
Крім того, рух розпочався і в прибережній зоні – на бази відпочинку у Примпосаді заселяють військових.
“Зараз активно збирають інформацію щодо баз стосовно кількості ліжкомісць”, – повідомляю мешканці Приморського посаду.
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