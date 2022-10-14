На бази відпочинку під Мелітополем масово заселяють окупантів

У селах під Мелітополем окупанти масово шукають укриття, заселяються у будинки та на бази відпочинку.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Так, за повідомленнями місцевих жителів, близько 100 окупантів завезли до Атманаю та розселяють по домівках.

Крім того, рух розпочався і в прибережній зоні – на бази відпочинку у Примпосаді заселяють військових.

“Зараз активно збирають інформацію щодо баз стосовно кількості ліжкомісць”, – повідомляю мешканці Приморського посаду.