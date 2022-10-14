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13:36 14 Октября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Ердоган здав Путіна: на зустрічі вони таки говорили про Кримський міст

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрiчi з президентом РФ Володимиром Путіним обговорювали «інцидент на Кримському мосту».

Ердоган з Путіним говорили про "інцидент на Кримському мосту"

Про це повідомило агентство Anadolu з посиланням на самого Ердогана під час спілкування з журналістами.

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Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить відігравати роль посередника для мирного «врегулювання розбіжностей» між Росією та Україною.

«Росія та низка інших країн продовжують довіряти Туреччині. На зустрічі з Путіним ми обговорили ситуацію, зокрема щодо інциденту на Кримському мосту. Путін надав деяку технічну інформацію. Нас тішить незмінність довіри до Туреччини», – сказав Ердоган.

Втім напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, нібито під час зустрічі лідерів Туреччини і України «тема України» не обговорювалася взагалі.

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