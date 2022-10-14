Захід побудує в Україні нову ешелоновану систему ППО

Після масованих ракетних ударів Росії по критично важливих об’єктах української інфраструктури на Заході вирішили створити в Україні нову систему протиповітряної оборони.

Міллі розповів про інтегровану систему ППО для України



Про це повідомила ВВС з посиланням на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна після зустрічі союзників у форматі «Рамштайн».

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За словами Міллі, ППО, яку збудують в Україні зусиллями західних країн, буде ешелонованою та допоможе захищати з повітря важливі об’єкти.

«Це системи малої дальності та малої висотності, потім середньовисотні середньої дальності, і, нарешті, дальні та висотні системи. Поєднання всіх цих систем перешкодить доступ в український повітряний простір російським літакам, вертольотам та ракетам», – сказав він.

Видання звернуло увагу, що на Заході заговорили не просто про постачання зенітно-ракетних комплексів, як було й досі, а про будівництво цілої системи. Це важливо, оскільки іноземні ЗРК погано інтегруються в ту ППО, яка вже існує в Україні, а коли вони включені в єдиний контур, то діятимуть набагато ефективніше.