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15:19 14 Октября 2022 Просмотров 1002   КомментариевКомментарии

На місце Шойгу призначать Дюміна: заміну лобіює Кадиров

Міністра оборони РФ генерала армії Сергія Шойгу може змінити губернатор Тульської області генерал-полковник Олексій Дюмін.

Дюмін замінить Шойгу в разі подальших провалів на фронті

Про це повідомила Верстка з посиланням на свої джерела в АП та кавказькому повпредстві.

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Таку кадрову ротацію лобіює група критиків Шойгу на чолі з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Заміна відбудеться у разі продовження невдач на фронті.

За даними видання, такий перехід вже обговорюється у Кремлі. У заочній суперечці між Кадировим та Міноборони Кремль став на бік чеченського лідера — свідченням чого стало швидке надання йому звання генерал-полковника.

“Тепер один кавказький генерал-губернатор проштовхує на високу посаду тульського: Кадиров називає Дюміна “старшим братом”, – пише видання.

Дюмін брав участь у війні з Україною в 2014-му році, за що отримав звання Героя Росії. Але точна його місія невідома — є версія, що саме він евакуював президента-втікача Віктора Януковича. Після цього його кар’єра стрімко пішла вгору, і незабаром він став заступником міністра оборони.

Путін досі довіряє колишньому охоронцеві та задоволений тим, як тульські заводи справляються з оборонним замовленням, повідомляють джерела видання.

Припускають, що Дюмін може спочатку повернутися на посаду заступника міністра з прицілом на посаду міністра.

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